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67-летняя пенсионерка родила ребенка от 68-летнего адвоката: фото

Женщина узнала о беременности во время планового медицинского обследования

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:53
67-летняя женщина родила девочку
67-летняя женщина родила девочку
Фото: Pixabay

67-летняя китайская пенсионерка Тянь Ин естественным путем родила здоровую девочку. Ребенок, которого назвали Тяньцы, находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии новорожденных. Об этом сообщает издание The Mirror.

67-летняя Тянь Ин родила ребенка
Фото: AsiaWire
67-летняя Тянь Ин родила ребенка
Фото: AsiaWire
67-летняя Тянь Ин родила ребенка
Фото: AsiaWire
67-летняя Тянь Ин родила ребенка
Фото: AsiaWire
67-летняя Тянь Ин родила ребенка
Фото: AsiaWire
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Женщина узнала о беременности 6 апреля во время планового медицинского обследования в Пекине. Несмотря на рекомендации врачей, китаянка решила сохранить ребенка, и 20 мая зарегистрировалась в родильном отделении.

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Отец новорожденной малышки – 68-летний муж Тянь Ин – адвокат Хуан Хэпин. Он пришел поздравить роженицу, как только ее выкатили из операционной. По словам мужчины, беременность не была запланированной, а их сын и 40-летняя дочь оборвали связь с ними, узнав о решении пары сохранить ребенка.

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Китаянка также отметила, что, если бы она могла вернуться в прошлое, то не оставила бы ребенка. По словам женщины, роды были слишком болезненными.

Напомним, жительница Индии смогла забеременеть с помощью ЭКО (искусственного оплодотворения) в 74 года и родила двух здоровых девочек. Также мы рассказывали, как в Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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