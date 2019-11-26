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Админы открестились от инцидента с порно на странице правительства

В профиле британского правительства в соцсети появилось порно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
В профиле британского правительства в соцсети появилось порно Фото: Headway / Unsplash
В профиле британского правительства в соцсети появилось порно
Фото: Headway / Unsplash

Два порноролика появились на официальной странице в Twitter представительства британского правительства в Уэльсе. В подписи к первому ролику было указано: "Оцени меня по шкале от одного до десяти и сделай ретвит, чтобы получить маленький подарок в личные сообщения". Видео быстро удалили.

Смотрите видео: британские политики посещают порносайты в рабочее время

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"Мы знаем, что наш аккаунт ранее подвергся кибератаке. Приносим извинения тем, кого оскорбил опубликованный материал. Мы уверены, что сейчас эта проблема уже решена", – указано в комментарии администрации аккаунта.

Напомним, ранее ми писали, что на вокзале в Вашингтоне на электронном табло транслировалась порнография. Инцидент произошел в вечерний час пик. Через несколько минут после того, как на нем начался показ неприличного видео, видеоэкран отключили. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как 40-летний американец из-за порно подал в суд на родителей.

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Источник: Сегодня

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