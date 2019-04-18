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40-летний американец подал на родителей в суд из-за порно

Сегодня, 05:15

Коллекцию фильмов и журналов "для взрослых" мужчины включала 12 ящиков фильмов и журналов "для взрослых"

Фото: Pixabay

40-летний житель американского штата Индиана подал в суд на собственных родителей, которые выкинули его коллекцию фильмов и журналов "для взрослых".

В своем иске, который мужчина подал в суд штата Мичиган, он оценил 12 коробок с порнографией в 29 тыс. долларов, пишет The Guardian.

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Инцидент произошел в 2016 году, когда истец 10 месяцев временно жил у родителей во время бракоразводного процесса.

Съехав от них через 10 месяцев он обнаружил недостачу эротической продукции. Родственники не стали отрицать свою причастность к случившемуся.

"Я сделал тебе огромное одолжение, избавив от этого хлама", – так его отец прокомментировал случившееся.

На этом фоне потерпевший обратился в полицию, но прокурор округа Оттава отказался выдвигать обвинения.

Сейчас мужчина требует у родителей возместить ему 87 тыс. долларов – то есть, втрое больше стоимости утраченной коллекции. Почему он остановился именно на такой сумме, не уточняется.

Впрочем куда большее потрясение ждало жителя Китая по имени Сяо Чуан, который при просмотре порнографии среди актрис узнал свою возлюбленную, однако девушка нашла, как объяснить произошедшее.


Мы также писали о киевлянке, которую уличили в создании порноматериалов, для чего эксплуатировался ее 5-летний сын.

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Тег США, развод, порно, порнография

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