Адвокат после 16 лет тренировок победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Мужчина реконструировал студию немецкой версии программы в подвале своего дома

Ян Штро Фото: rtl.de

35-летний немецкий адвокат Ян Штро победил в популярном ток-шоу "Кто хочет стать миллионером?" после почти 16 лет изнурительной подготовки. Мужчина получит главный приз – один миллион евро, сообщает The Guardian.

"Тот факт, что я потратил почти 16 лет, воспроизводя шоу на своей собственной викторине, со всеми звуковыми эффектами, безусловно, дал мне преимущество, – рассказывает Ян. – По-настоящему расслабился после ответа на вопрос стоимостью 500 евро. Я подумал про себя: все будет хорошо, просто попытайся представить, что это обычный вечер на собственной домашней викторине".

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Мужчина добавил, что в подвале своего дома в Гамбурге он реконструировал студию немецкой версии программы. В его домашней версии шоу были предусмотрены звуковые и световые эффекты.

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Штро подавал заявки на участие несколько раз, однако получал отказы. Наконец ему повезло, и он получил приглашение на съемки.

Напомним, ранее в Украине подсчитали миллионеров. Кроме этого, "Сегодня" писали о миллионере, который ищет компаньона для посещения музыкальных фестивалей. "Любителю вечеринок" обещают зарплату в пять тысяч фунтов стерлингов (165 000 грн).

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