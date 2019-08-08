Американец получил тайное послание из прошлого века

О необычной находке мужчина сообщил на своей странице в Facebook

Мужчина из США нашел в бутылке письмо Фото: Depositphotos

5 августа американец из штата Аляска по имени Тайлер Иванофф сообщил на своей странице в Facebook о невероятной находке. Мужчина обнаружил на пляже бутылку с посланием из российского Владивостока.

"Сегодня я нашел записку в бутылке, – написал Иванофф, сопроводив пост фотографиями письма. – Есть среди моих знакомых те, кто может перевести текст с русского на английский?".

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

Запись в Facebook стала вирусной и собрала сотни ретвитов и десятки комментариев. Многие пользователи сети с радостью пришли на помощь американцу и перевели для него записку.



В послании автор рассказал, что служил на плавбазе "Сулак" во Владивостоке. Он попросил нашедшего бутылку человека написать экипажу "Востокрыбхолодфлота" и указал точный адрес. "Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", – завершил послание мужчина. Записка датирована 20 июня 1969 года.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram