Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Американец получил тайное послание из прошлого века

О необычной находке мужчина сообщил на своей странице в Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:56
Мужчина из США нашел в бутылке письмо
Мужчина из США нашел в бутылке письмо
Фото: Depositphotos

5 августа американец из штата Аляска по имени Тайлер Иванофф сообщил на своей странице в Facebook о невероятной находке. Мужчина обнаружил на пляже бутылку с посланием из российского Владивостока.

"Сегодня я нашел записку в бутылке, – написал Иванофф, сопроводив пост фотографиями письма. – Есть среди моих знакомых те, кто может перевести текст с русского на английский?".

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

Запись в Facebook стала вирусной и собрала сотни ретвитов и десятки комментариев. Многие пользователи сети с радостью пришли на помощь американцу и перевели для него записку.
 

В послании автор рассказал, что служил на плавбазе "Сулак" во Владивостоке. Он попросил нашедшего бутылку человека написать экипажу "Востокрыбхолодфлота" и указал точный адрес. "Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", – завершил послание мужчина. Записка датирована 20 июня 1969 года.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Женщину шокировало тайное послание в бутылке на пляже Ребенок нашел загадочное письмо в бутылке из прошлого века Женщина получила открытку спустя 26 лет после отправления
видео США письмо курьез бутылка
Реклама

Новости партнеров

Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Популярные статьи

Вчера, 16:03Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Вчера, 12:44Fun

7 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

6 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

6 августаWellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

6 августаАфиша

Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

6 августаШоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

6 августаTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

6 августаТехно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

6 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

6 августаАфиша

Почему Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов": неожиданные детали

6 августаШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Новости партнеров

Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Картофельные лепешки на сковороде
Картофельные лепешки на сковороде
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Почему ты не худеешь: признаки нарушения метаболизма
Почему ты не худеешь: признаки нарушения метаболизма
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Самые женственные татуировки с птицами
Самые женственные татуировки с птицами
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность