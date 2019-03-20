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Атака агрессивной кобры на велосипедиста попала на видео

Змея неожиданно напала на жителей Индии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Кобра напала на жителей Индии
Кобра напала на жителей Индии
Фото: Pixabay

Кобра атаковала велосипедиста и пассажира в индийском штате Телингана. На видео обратило внимание издание The Mirror.

На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, два индийца сворачивают на велосипеде на прилегающую дорогу, где на них нападает агрессивная змея. Рептилия тут же путается в спицах переднего колеса, в то время как мужчины бросают транспорт на обочину и разбегаются в разные стороны.

Сообщается, что никто из людей не пострадал. Точно неизвестно, змея какого вида напала на них, однако предполагается, что это была индийская кобра, уточняют местные СМИ. Ее яд очень опасен — один грамм высушенного яда кобры может убить 140 собак среднего размера.

Ранее мы писали, что пес умер в "объятьях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам. Также сообщалось, что битва рыбаков и гигантского питона попала на видео. Селяне принесли питона в деревню и поместили в клетку. А в США охотник убил самого длинного тигрового питона. Это уже 235-я змея на счету охотника.

Смотрите видео: четырехметровый ужас в индийском храме: питон прервал службу 

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