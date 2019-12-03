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Аттракцион на полной скорости "вышвырнул" шесть человек: видео

После инцидента нескольким людям потребовалась госпитализация

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28

В Таиланде посетители городского лунапарка Лопбури выпали с аттракциона на полной скорости. Видео инцидента появилось на YouTube-канале Viral Press.

На записи, опубликованной в сети, можно увидеть, как люди падают с карусели на помост и землю. Очевидцы бросаются им на помощь. По предварительной информации, на крутом вираже у аттракциона сломалась металлическая загородка, удерживающая посетителей.

Смотрите видео: как обезопасить себя во время катания на карусели

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Вскоре на место происшествия прибыла скорая помощь, нескольким людям потребовалась госпитализация. Позже представители больницы заявили, что в ходе инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм, сообщает Daily Star.

После инцидента аттракцион закрыли для посетителей. Местные власти и полиция начали расследование.

Напомним, в прошлом году в Днепре ребенок попал в опасную ситуацию на аттракционе: во время катания в надувной шар начала попадать вода. Кроме того, ранее в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром" сорвался с шестиметровой высоты.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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