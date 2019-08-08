Авантюрист устроил заплыв с огромным аллигатором: видео

Британец Джордан Уайли проплыл под брюхом хищника

Британский авантюрист поплавал с аллигатором Фото: Pixabay

На YouTube-канале ViralHog появилось видео, снятое в одном из водоемов в регионе Эверглейдс на юге Флориды (США). На опубликованных кадрах можно увидеть, как британский авантюрист Джордан Уайли проплывает под брюхом крупного смертоносного аллигатора. Об этом пишет Daily Mail.

Смотрите видео: авантюрист устроил заплыв с огромным аллигатором

Сначала мужчина осторожно пронес камеру под рептилией, а затем подплывает к ней сбоку и приближается на расстояние, не превышающее полуметра. В течение всего видео аллигатор не двигается.

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Джордан Уайли известен своими рискованными экспедициями. Он босиком забрался на гору Килиманджаро и пересек Афганистан, Ирак и Сомали бегом. В молодости Уайли в течение десяти лет служил в британской армии на территории Ирака и Северной Ирландии, а затем охранял суда от сомалийских пиратов. Он написал несколько книг о своих приключениях и регулярно выступает на телевидении.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

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