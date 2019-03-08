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Бегемот пытался спасти детеныша антилопы от гиен: видео

Инцидент произошел в Национальном парке Крюгера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Бегемот
Бегемот
Фото: Pixabay

В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике туристы сняли поразительное видео, на котором зафиксировано, как бегемот пытался спасти от гиен детеныша антилопы.

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Автор ролика Кэролин Риджуэй считает, что бегемот случайно утопил детеныша, когда спасал его от хищников. Мужчина вытащил тело на берег и какое-то время пытался поставить детеныша на ноги, однако потом понял, что это бесполезно.

"Когда грустный бегемот ушел, гиены стали рвать куду и утащили его в кусты", — рассказала автор видео.

Ранее в Кении бегемот растоптал туриста, который хотел сделать яркое селфи. Мужчина подошел слишком близко к животному возле отеля, где и произошло нападение. Также сообщается, что пострадавшего доставили в больницу с внутренним кровотечением, но медики не смогли спасти его жизнь.

Также мы писали, что жестокую схватку стада бегемотов с крокодилом сняли на видео. Кроме того, смотрите видео, как гиппопотам едва не откусил голову львице. Большая кошка подкралась к спавшему бегемоту и попыталась его укусить. 

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