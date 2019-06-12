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Бэнкси нарисовал крысу в аэропорту Лондона: что это значит

Граффити приурочено к 251-й летней выставке Королевской академии художеств

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:26
Новый рисунок Бэнкси Фото: instagram.com/banksy
Новый рисунок Бэнкси
Фото: instagram.com/banksy

Уличный художник Бэнкси нарисовал в лондонском аэропорту Хитроу новое концептуальное граффити, раскрывающее тему выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Этот рисунок приурочен к 251-й летней выставке Королевской академии художеств, которая проходит в столице Великобритании с 10 июня по 12 августа. Фотографии работы мастера с подписью "Арка из аэропорта Хитроу спасена" опубликованы на его странице в Instagram.
 

INSTAGRAM (@banksy)

На изображении можно увидеть грызуна, изображенного на дверном ролете. Сверху располагается надпись KEEP OUT, что в переводе с английского означает "Не пускать". Вероятно, это касается эмигрантов, с потоком которых в последнее время стало трудно справляться властям Туманного Альбиона. К слову, это и стало одной из причин Brexit.

Смотрите видео: арт-выходка Бэнкси стала хитом сети

Бэнкси зарисовал букву "Т" в словосочетании (KEEP OUT) и сделал ее "инструментом для разбивания замка" в лапах крысы. Художник намекает, что любой запрет всегда можно обойти.

Граффити появилось в аэропорту Хитроу на проходе в зону таможенного контроля для тех, кто прибывает из Евросоюза. 

Бэнкси – анонимный художник, не раз привлекающий внимание общественности своими граффити, которые появляются на улицах разных городов мира. Чаще всего его работы связаны с социальной проблематикой. Настоящее имя и подробности биографии Бэнкси точно неизвестны. Одни говорят, что под маской Бэнкси скрывается Робин Каннингем из Бристоля. Другие утверждают, что это британский музыкант Роберт Дель Ная. По третьей версии – это Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов и основатель группы "Gorillaz".

Ранее "Сегодня" сообщали, что граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов. Также мы писали про еще два рисунка Бэнкси, которые появились в центре Лондона в 2017 году.

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Источник: Сегодня
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