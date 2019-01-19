Граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов

Новый владелец граффити хочет перенести его в художественный центр

Граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов 2019-01-19T07:18:00+02:00 Евросоюз Новый владелец граффити хочет перенести его в художественный центр

Граффити Бэнкси, изображающее мальчика, который ловит языком пепел, нанесено на углу гаража в британском Порт-Талботе. Его купил арт-дилер Джон Брандлер. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Сделка обошлась ему в шестизначную сумму, но точную стоимость он называть отказался. Агенство отмечает, что граффити продано за более чем 130 тысяч долларов.

Новый владелец граффити хочет перенести его в художественный центр. Таким образом он рассчитывает привлечь внимание известных художников к Порт-Талботу.

На вопрос, как он смог позволить себе такую покупку, Джон Брандлер ответил, что уже владеет несколькими работами Бэнкси и других художников: "У меня есть все виды искусства".

На двухсторонней картине Бэнкси изобразил ребенка, радостно приветствующего снег. При этом на другой стороне стены нарисован горящий мусорный бак, и зрителю становится понятно, что ребенок играет с пеплом.

Таким образом уличный художник привлек внимание к проблеме экологии в Порт-Толботе, где расположен крупный сталелитейный завод. Пепел от предприятия покрывает авто, улицы и крыши домов в городе.

Отмечается, что картина ближайшие пару лет будет находиться в Порт-Толботе. Владелец гаража Иэн Льюис специально отверг несколько более выгодных предложений ради того, чтобы она не покинула город. Также известно, что Льюис был рад расстаться с граффити.

Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера, чья личность долгое время не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. По одной версии его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.

Ранее мы писали, что арт-выходка Бэнкси стала хитом сети: пользователи устроили забавный флешмоб. Пользователи сети начали публиковать другие известные картины, якобы порезанные шредером.

Также мы писали, что легендарный Бэнкси взбудоражил Лондон двумя новыми граффити. Администрация лондонского района Сити заявила, что еще не решила, как поступить с двумя работами Бэнкси.

Тем временем, Дэвид Хокни стал самым дорогим из ныне живущих художников благодаря продаже картины "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" на аукционе Christie's. Полотно ушло с молотка за рекордные 90,3 млн долларов.

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