"Беременная" британка узнала, что вынашивает не ребенка

Кили Фавелл начала поправляться еще в 2014 году

Девушке удалили огромную кисту яичника. Фото: pixabay

Жительница британского города Суонси Кили Фавелл начала поправляться еще в 2014 году. Тогда девушка не обратила на это внимания, считая, что просто склонна к полноте. Окружающие думали, что женщина беременна, сообщает The Mirror.

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Позже Фавелл начала заниматься спортом и перешла на здоровое питание, но продолжила поправляться. У девушки начал заметно увеличиваться живот, и она подумала, что беременна. Но тесты показывали отрицательный результат. Когда Кили потеряла сознание на работе, то обратилась к врачу. Тот объяснил обморок побочным эффектом от стресса и приема таблеток.

Британка несколько лет не знала об огромной опухоли Фото: Hook News

Девушка решила обратиться к другому врачу и тот направил ее на обследование, в ходе которого оказалось, что у девушки 26-килограммовая киста яичника. Опухоль удалили вместе с яичником, но врачи уверяют, что это не помешает девушке стать матерью.

Напомним, в Индии родился младенец, "беременный" собственным братом.