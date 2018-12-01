"Беременная" британка узнала, что вынашивает не ребенка
Кили Фавелл начала поправляться еще в 2014 году
Жительница британского города Суонси Кили Фавелл начала поправляться еще в 2014 году. Тогда девушка не обратила на это внимания, считая, что просто склонна к полноте. Окружающие думали, что женщина беременна, сообщает The Mirror.
Позже Фавелл начала заниматься спортом и перешла на здоровое питание, но продолжила поправляться. У девушки начал заметно увеличиваться живот, и она подумала, что беременна. Но тесты показывали отрицательный результат. Когда Кили потеряла сознание на работе, то обратилась к врачу. Тот объяснил обморок побочным эффектом от стресса и приема таблеток.
Девушка решила обратиться к другому врачу и тот направил ее на обследование, в ходе которого оказалось, что у девушки 26-килограммовая киста яичника. Опухоль удалили вместе с яичником, но врачи уверяют, что это не помешает девушке стать матерью.
Напомним, в Индии родился младенец, "беременный" собственным братом.