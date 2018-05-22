Самая пожилая мама и продажа сувениров с королевской свадьбы: дайджест мировых курьезов

Сегодня, 16:01

Хиллари Клинтон примеряла меховые шапки, гости королевской свадьбы продают подарки, женщина из мексики станет самой пожилой мамой в мире, а в Таиланде девушка копирует наряды звезд – едой


Сайт "Сегодня" собрал наиболее резонансные новости мира.

Клинтон надела символ Советского Союза

Российскую "шапку-ушанку" на встрече с американскими студентами надела Хиллари Клинтон. Так экс-кандидат в президенты США поддержала традицию Йельского университета. Все его гости должны приходить в причудливых головных уборах.

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Шапка-ушанка, утверждают американские журналисты, – это шутка в адрес бывшего соперника Клинтон – Дональда Трампа. Американского президента и его окружения подозревают в связях с Россией.

Торговля сувенирами с королевской свадьбы

Бойкая торговля сувенирами, которые вручали гостям на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, развернулась в Интернете. Объявления появились уже через несколько часов после церемонии. За полотняную сумку с открыткой, шоколадной медалью, бутылкой воды, магнитом и коробкой печенья хотят, на наши деньги – от двух с половиной до 14 тысяч гривен. Владельцами таких наборов стали 2600 посетителей Виндзорского замка.

Старейшая беременная в мире

Старейшая в мире ... беременна привлекла внимание мексиканских журналистов. 70-летняя Мария де ла Луз убеждает: в этом состоянии она уже 6 месяцев. Это подтвердило УЗИ нескольких клиник. Мария решила – будет рожать, врачи советуют летний пациентке кесарево сечение. Женщина может превзойти рекорд испанки, которая родила двойню в 66.

Наряды звезд из еды

Оригинальный способ копировать платья знаменитостей придумала девушка из Таиланда. Сине Бенджафхорн вместо ткани использует разнообразные продукты. Вот – зеленое платье для "красной дорожки" – из капусты. Вместо сумочки – кастрюля. А таким Сине увидела наряд певицы Рианны – из колбасы и ветчины. Для портрета Ким Чен Ына – на себя пищу не цепляла. Просто стала рядом с сосисками. Как северокорейский лидер – у многочисленных микрофонов.
Таиланд, принц Гарри, Хиллари Клинтон, Меган Маркл
Источник:

"Сегодня"

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