Битва рыбака и крокодила за улов сняли на видео

Ролик быстро стал вирусным в интернете

Крокодил Фото: Pixabay

В Австралии двое рыбаков поймали крупную рыбу, однако так и не успели насладиться уловом, поскольку их опередил голодный крокодил. Инцидент был опубликован на Facebook-странице ABC News.

По информации новостного ресурса, двое мужчин Дак и Дэниел ловили рыбу в водоеме города Дарвин. Одному из них улыбнулась удача вытащить белого морского окуня очень крупных размеров. Однако проворный крокодил, который вылез из водоема, погнался за уловом и съел его. "Он тянул рыбу все быстрее и быстрее, но крокодил будто подстраивался под скорость. Я не смотрел в сторону Дэниела, но надеялся, что он бежит прочь", – отметил Дак.

Видео с рыбаками и крокодилом стало вирусным, набрав миллионы просмотров в соцсетях.

Ранее мы писали, что в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов. Кроме этого, мы писали, что женщине удивительным образом удалось подстрелить четырехметровую рептилию. Также мы писали, что в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

Смотрите видео: в Виннице нашли ферму с четырехметровыми крокодилами

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