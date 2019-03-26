Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Битва рыбака и крокодила за улов сняли на видео

Ролик быстро стал вирусным в интернете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:52
Крокодил
Крокодил
Фото: Pixabay

В Австралии двое рыбаков поймали крупную рыбу, однако так и не успели насладиться уловом, поскольку их опередил голодный крокодил. Инцидент был опубликован на Facebook-странице ABC News.

По информации новостного ресурса, двое мужчин Дак и Дэниел ловили рыбу в водоеме города Дарвин. Одному из них улыбнулась удача вытащить белого морского окуня очень крупных размеров. Однако проворный крокодил, который вылез из водоема, погнался за уловом и съел его. "Он тянул рыбу все быстрее и быстрее, но крокодил будто подстраивался под скорость. Я не смотрел в сторону Дэниела, но надеялся, что он бежит прочь", – отметил Дак.

Видео с рыбаками и крокодилом стало вирусным, набрав миллионы просмотров в соцсетях.

Ранее мы писали, что в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов. Кроме этого, мы писали, что женщине удивительным образом удалось подстрелить четырехметровую рептилию. Также мы писали, что в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

Смотрите видео: в Виннице нашли ферму с четырехметровыми крокодилами

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Крокодил словил пса на пляже и съел на глазах у хозяйки: видео В Виннице нашли ферму с четырехметровыми крокодилами В России на свалке нашли мертвого крокодила и питона Крокодил проглотил зоолога в исследовательском центре в Индонезии
видео Австралия курьез рыбаки крокодил
Реклама

Новости партнеров

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали
Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу
Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Популярные статьи

Вчера, 17:05Wellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Вчера, 16:00Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 14:56Fun

25 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Вчера, 11:12Техно

Google готовит неприятности пользователям Gmail

Вчера, 07:58Fun

Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

Вчера, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Вчера, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

24 мартаШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

24 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": в четвертом выпуске участники отправились в кулинарное путешествие

24 мартаШоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

24 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

24 мартаТехно

Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу

24 мартаШоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

Новости партнеров

В России умерла известная советская актриса
В России умерла известная советская актриса
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Известное лекарство признано смертельно опасным
Известное лекарство признано смертельно опасным
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить