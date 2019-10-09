Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фото

Находка оказалась торквесом – украшением из золота, которое богатые люди носили для демонстрации достатка

Британец нашел на огороде невероятный клад Фото: Depositphotos

54-летний Билли Воган из британского города Уайтхейвен, графство Камбрия, прочесывал с металлоискателем поле и обнаружил золотое украшение времен бронзового века. Воган показал драгоценность ювелиру, который оценил 312 граммов чистого золота в 11 тысяч фунтов стерлингов (333, 4 тыс. грн). Об этом сообщает издание Daily Mail.

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"На глубине около 13 сантиметров я нашел некий предмет, – рассказывает британец. – Сначала я подумал, что это часть альпинистского снаряжения или деталь от трактора. Никогда бы не поверил, что это золото".

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Находка оказалась торквесом – украшением из золота, которое богатые люди носили для демонстрации достатка. По предварительным подсчетам, ювелирному изделию в 22 карата около четырех тысяч лет.

Сейчас специалисты выясняют, считается ли найденное украшение сокровищем. Если клад признают таковым, Воган будет обязан продать находку в музей по цене, которую установит Комитет по оценке сокровищ.

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

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