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"Бывает раз в жизни": мужчина обнаружил в блюде нечто невероятное

Американец подарил находку владельцу заведения, который планирует вставить ее в рамку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Мужчина пошел пообедать с женой и нашел в блюде жемчужину
Мужчина пошел пообедать с женой и нашел в блюде жемчужину
Фото: Pixabay

Американец из штата Нью-Джерси Антон Шермер во время обеда в ресторане с женой обнаружил жемчужину в устрице. Мужчина подарил находку владельцу заведения, который планирует вставить ее в рамку и повесить на стену. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина пошел пообедать с женой и нашел в блюде жемчужину
Мужчина пошел пообедать с женой и нашел в блюде жемчужину
Фото: UPI

"За свою карьеру я вскрыл сотни тысяч устриц и не нашел ни одной жемчужины, – утверждает Кевин Джозеф из компании Empire Oyster, поставляющей устриц ресторану. – Я знаю, что иногда их находят в тепловодных устрицах из Мексиканского залива, хотя и нечасто. Но о жемчужинах из холодноводных устриц я даже не слышал. Такие находки бывают раз в жизни".

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Как пишет издание, жемчужины образуются у многих моллюсков с раковинами, однако большинство из них не обладает коммерческой ценностью из-за отсутствия слоя перламутра. Жемчужных устриц, как правило, не употребляют в пищу.

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после его покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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