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Чиновник с зарплатой 158 тысяч евро шесть лет провел в оплачиваемом отпуске

Мужчина утверждает, что ему "не за что и не перед кем" извиняться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28
Британец пробыл в оплачиваемом отпуске шесть лет
Британец пробыл в оплачиваемом отпуске шесть лет
Фото: Pixabay

Кайрфилли Энтони О'Салливан, который работал директором совета британского города, шесть лет провел в оплачиваемом отпуске. Он исправно получал зарплату в размере 137 тысяч фунтов стерлингов (158 тыс. евро). После увольнения британец выставил работодателю счет на сотни тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет издание Wales Online.

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Энтони О'Салливан утверждает, что по вине городского совета он не смог взять положенный отпуск, принять участие в выборах, а также не получил положенного повышения заработной платы и потратился на адвокатов после того, как на него завели уголовное дело, которое в итоге закрыли. За все издержки О'Салливан потребовал у госоргана более 300 тысяч фунтов стерлингов.

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Несколько лет назад британца заподозрили в мошенничестве, когда он тайно порекомендовал повысить себе зарплату на 26 тысяч фунтов. Сначала его отстранили от работы, а позже отправили в "специальный отпуск", в котором он пробыл до увольнения.

Для обсуждения претензий О'Салливана совет проведет специальное заседание на следующей неделе. Некоторые его члены выразили мнение, что требования мужчины абсурдны, а сам госорган уже "стал посмешищем", потому что в течение шести лет платил ему зарплату. Однако сам бывший чиновник считает, что ему "не за что" и "не перед кем" извиняться.

Напомним, сайт "Сегодня" ранее разобрался, что интересует работодателей в Украине и за что готовы платить больше.

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