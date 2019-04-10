Чистый четверг 2019: что нельзя делать в этот день

Что ни в коем случае нельзя делать в Чистый четверг: главные запреты праздника

Что нельзя делать в Чистый четверг: особые запреты дня Фото: Pixabay

Чистый четверг 2019 года наступит 25 апреля, ровно за три дня до празднования Пасхи. Это важный день Страстной недели для православных христиан. В народе этот день называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами, а тело водой.

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Ранее мы уже рассказывали об истории дня Чистого четверга, а также о главных традициях и ритуалах праздника. Сегодня поговорим об основных запретах дня. Что нельзя делать в Чистый четверг, чтобы не отпугнуть удачу и достаток, сохранить здоровье в семье и благополучие в доме, читайте в нашей статье.

Чистый четверг 2019: что нельзя делать в этот день и почему:

В Чистый четверг в храмах вспоминают Страсти Христовы, а потому запрещены веселье, застолья, песни и пляски.

Также в этот день, как и на протяжении всей Страстной недели, в церквях не проводят обряды крещения, свадьбы, не гуляют дни рождения и не проводят прочие праздники – это считается большим грехом.

В Чистый четверг нельзя оставлять в доме грязь, иначе весь год пройдет в грязи и ссорах.

После проведенной генеральной уборки в Чистый четверг в доме и на приусадебном участке нельзя убирать до самой Пасхи – люди считали, что иначе можно "насыпать сор в глаза лежащему во гробе Христу".

В грязной воде после уборки дома накапливается вся смытая негативная энергетика, а потому ее не следует выливать в пределах дома, а лучше выплеснуть туда, где ничего не растет.

Ни в коем случае нельзя оставлять невымытой посуду и замоченное белье с Чистого четверга на следующий день, Страстную пятницу.

Нельзя готовить пасхальные куличи и другую снедь к празднику, пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.

В Чистый четверг начинается подготовка к Пасхе: пекутся куличи, готовятся холодные закуски и мясные угощения. Но поскольку еще продолжается Великий пост, то снимать пробу с такой еды строго воспрещено.

Считается, что в этот день нельзя отдавать из дома ничего ценного и одалживать деньги, потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники.

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