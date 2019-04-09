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Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Узнайте, что делать в Чистый четверг 2019, чтобы привлечь здоровье и благополучие в дом на весь год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:42
Главные обряды на Чистый четверг связаны с водой
Главные обряды на Чистый четверг связаны с водой
Фото: Pixabay

Чистый четверг 2019 – важный день Страстной недели, который традиционно отмечается за три дня до Пасхи. В 2019 году Чистый четверг приходится на 25 апреля.

Мы расскажем вам об основных народных приметах и традициях Чистого четверга, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и прогнать болезни, привлечь благополучие и достаток в дом.

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Чистый четверг: традиции дня

Этот день обладает большой магической силой. В Чистый четверг чистоте отводиться главное место. Причем чистота должна осуществляться не только физически – уборка дома, купание, но и духовно – необходимо избавиться от плохих мыслей.

  • Утром Чистого четверга принято умыться с серебра, то есть с серебряной монетки или ложки. Считается, что таким способом человек одаривает себя не только крепким здоровьем, но и красотой.
  • В Чистый четверг важно устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от хлама, перемыть всю посуду, перестирать белье.
  • Что нельзя делать в Чистый четверг, так это оставлять на Страстную пятницу невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье.
  • Также в Чистый четверг принято купаться до восхода солнца – именно в ранее время вода в водоемах насыщается благодатной силой. Считается, что этот обычай помогает оставаться счастливым и успешным на целый год. Перед омовением нужно помолиться, произнести слова благодарности за то, что имеете сейчас.
  • Еще одно важное занятие, что нужно делать на Чистый четверг – это печь куличи и паски. С утра пораньше хозяйки ставят тесто, чтобы оно поднималось. А ближе к вечеру, прочитав все необходимые молитвы в Чистый четверг, приступают к праздничной выпечке.

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В народе существует поверье, согласно которому, какие получились куличи, можно судить, как пройдет весь год до следующей Пасхи. Если пасхальные куличи получились пышные и вкусные, то будущий год принесет только радость. А в случае, если выпечка не удалась – год предстоит сложный.

Ранее мы рассказывали, когда и как отмечается главный церковный праздник Пасха 2019 в Украине.

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Источник: Сегодня
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