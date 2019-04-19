Чистый четверг: приметы праздника
Если трижды пересчитать все деньги в доме, в семье будут царить достаток и благополучие
Чистый четверг считается одним из самых важных дней в Страстной недели. Традиционно он отмечается за три дня до Пасхи, которая в 2019 году припадает на 28 апреля.
"Сегодня" выяснили, какие существуют народные приметы на Чистый четверг.
- Если трижды пересчитать все деньги в доме, в семье будет царить достаток и благополучие.
- Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг к теплому остатку весны, дождливый день предрекает холода и сырость до лета.
- Если хотите весь год быть здоровыми – искупайтесь до восхода солнца.
- Всем в семье нужно взять по горстке соли и ссыпать в один пакет. Эту соль хранят и лечат ее родных и близких.
- Если убраться в Чистый четверг, что можно отыскать то, что давно искали. Если же оставить дом неубранным – ничего хорошего от будущего года не ждите.
- В этот день нельзя давать что-либо взаймы, ведь вместе с этим отдается счастье и достаток.
- Если в Чистый четверг первой встретили старушку – это к неудаче, а если мужчину или собаку – к счастью и благополучию.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал про Чистый четверг 2018: какого числа отмечается и какие обычаи праздника. Считалось, что перед Пасхой необходимо очистить не только пространство, но и душу.
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Источник: Сегодня