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День Андрея Первозванного 2019: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" рассказывают, как нужно провести праздник Андрея Первозванного 13 декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:56
13 декабря отмечаем День Андрея 2019
13 декабря отмечаем День Андрея 2019
Фото: Depositphotos

День Андрея Первозванного 2019 православные христиане отмечают 13 декабря, в пятницу. В этот праздник всем, кто выходит в море или уже находится в плавании, нужно получить благословение. Церковнослужители советуют причаститься и исповедаться военнослужащим, людям, которые часто находятся в разъездах и в командировках, чья работа связана с опасностью и риском.

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"Сегодня" рассказывают, как нужно провести праздник Андрея Первозванного 13 декабря и что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

Также смотрите видео о традициях и мистике на Андрея Первозванного:

В народе день Андрея Первозванного называется Калита. Молодежь устраивает гуляния, а незамужние девушки в ночь на праздник гадают на суженого. Церковь же рекомендует на Андрея пойти в храм на службу и помолиться. У незамужних женщин есть шанс в этот день вымолить себе счастливую семейную жизнь. По традициям, в доме, где с особым трепетом отмечали Андреев день, ожидается хороший урожай.

13 декабря отмечаем День Андрея Первозванного
13 декабря отмечаем День Андрея Первозванного
Фото: pravoslavie.ru

День святого апостола Андрея 2019: что нельзя делать

  1. В день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому. Однако готовить застолье в этот день не только не возбранялось, но считалось обязательным атрибутом данного праздника.
  2. Церковью запрещено гадать (хоть это и принято в народе) и устраивать шумные гулянки с алкоголем.
  3. В этот день все еще действуют запреты Рождественского поста 2019. Поэтому 13 декабря можно употреблять в пищу рыбу, супы и каши на растительном масле, и другие разрешенные блюда.

В день святого Андрея запрещается шить, ткать и прясть
В день святого Андрея запрещается шить, ткать и прясть
Фото: pravoslavie.ru

Приметы на День Андрея 13 декабря

  • Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.
  • Холодно, но солнечно – быть хорошему урожаю.
  • Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.
  • Если тихая вода – хорошая зима, шумная – трещать будут морозы, будут бури, метели.
  • Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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