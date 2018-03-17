День Святого Патрика 2018: можно ли работать в этот праздник

17 марта почитается память ирландского святого Патрика. Этот день является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В Украине и во многих других странах мира его отмечают неофициально. Работать в этот день не запрещено, однако не забудьте почтить память святого благодарственной молитвой.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.

Сайт "Сегодня" пишет об истории, обрядах, традициях Дня Святого Патрика 2018.

День Святого Патрика 2018: что это за праздник

Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День Святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.

История праздника День Святого Патрика

В конце IV века в Британии, находившейся тогда под римским владычеством, в семье римских граждан Кальфурниуса и Кончессы родился сын, которого назвали Мэвин Суккат.

Впоследствии весь мир узнал его как святого Патрика. Несмотря на то, что отец мальчика был дьяконом местной церкви, Мэвин в ранние годы своей жизни не был приверженцем веры в единого бога. Когда ему было 16 лет, его захватили в плен пираты. Мэвина продали в рабство в Ирландию, где он шесть лет пас скот. Именно там молодой человек пришел к христианской вере.

Согласно преданию, юноша неистово молился, и Господь сжалился над ним. Бог указал ему, как спастись из плена, благодаря чему Мэвин вернулся в Британию. Вскоре он покинул отчий дом и направился в Галлию (территория современной Франции), чтобы стать служителем церкви. По прошествии нескольких лет службы он был посвящен в епископский сан и наречен Патрициусом (Патриком), что означает "отец своим людям". В 30-е годы V века будущий святой по поручению папы Целестина I начал свою миссию в Ирландии.

Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что оно стараниями Патрика было принято практически бескровно.

Народ переходил в новую веру в массовом порядке, а правители оказывали святому Патрику всяческое содействие. С личностью святого Патрика и его деятельностью в качестве миссионера связано много легенд. Считается, что именно он принес письменность в Ирландию, а также изгнал с острова всех змей, хотя в Ирландии их никогда не было. Говорят, что такая легенда рассказывает о подвигах святого, а образ змеи стоит воспринимать не буквально, а как язычество, с которым неистово боролись в те времена.

Напомним, родительская суббота 10 марта: что ни в коем случае нельзя делать.