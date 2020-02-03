День святого Валентина 2020: история и традиции праздника

Традиции на День святого Валентина 14 февраля: сердечки, валентинки, признания в любви

День святого Валентина Фото: Pexels

День святого Валентина, который мы отмечаем 14 февраля, традиционно считается праздником всех влюбленных. Откуда пошла традиция на День Валентина дарить сердечки и говорить о любви? Какую историю и традиции имеет праздник, почему в этот день дарят валентинки, читайте в нашей статье.

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День святого Валентина 2020: дата праздника

День святого Валентина ежегодно отмечается 14 февраля. В 2020 году он выпадает на пятницу, т.е. в канун выходных дней. Так что это прекрасный повод завершить трудовую неделю чудесными романтическими минутами и даже часами, растянуть праздник на целых три дня, устроить любовное свидание и сделать много комплиментов своей второй половинке.

День святого Валентина Фото: pixabay.com

Что означает дата 14 февраля? Почему в этот день во многих странах отмечается красивый праздник с подарками, валентинками, пожеланиями счастья и признаниями в самом сильном чувстве – любви? Считается, что именно в этот день состоялась казнь святого Валентина, покровителя всех влюбленных.

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День святого Валентина: история праздника

Изначально многие историки связывали День святого Валентина с древнеримскими ритуалами – луперкалиями, которые как раз приходились на середину февраля. Праздник был посвящен плодородию и плодовитости и проводился в честь бога Луперка. Этот пастуший культ заключался в жертвоприношении животных богу, из шкур которых изготавливались кожаные ремни, которыми жрецы Луперка в обнаженном виде стегали всех встречных жителей города. Считалось, что такое телесное наказание помогает плодородию и спасает женщин от бездетности и тяжелых родов.

Когда церковь запретила проведение луперкалий, им на смену пришел День святого Валентина, который также называется Днем всех влюбленных. Вероятно, этот праздник получил свое название по имени одного из христианских мучеников, живших в средневековье – Валентина Интерамнского или Валентина Римского, память которых католическая церковь чтит 14 февраля.

День святого Валентина Фото: pixabay.com

По дошедшим до нас легендам, некий святой Валентин во времена запретов римского императора Клавдия II тайно венчал пары влюбленных людей, за что сам впоследствии был казнен. Но перед казнью Валентин влюбился в красавицу дочь своего палача и отправил ей любовное послание в виде сердечка – прообраза современной валентинки. Увы, девушка прочитала это послание уже после казни влюбленного в нее Валентина.

Традиции Дня святого Валентина

С тех пор сохранилась красивая романтическая традиция в День святого Валентина одаривать любимых людей валентиками, цветами, конфетами и романтическими признаниями в любви. Кстати, есть примета в Валентинов день: считается, что влюбленные пары, сыгравшие свадьбу в этот праздник, получают любовь и счастье на долгие годы.

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