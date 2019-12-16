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День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

"Сегодня" рассказывают о главных традициях, обычаях, а также запретах праздника

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:08
17 декабря отмечаем День святой Варвары 2019 Фото: Vinicius / Unsplash
17 декабря отмечаем День святой Варвары 2019
Фото: Vinicius / Unsplash

День святой Варвары 2019 отмечают в православной церкви 17 декабря. В день праздника традиционно освящают воду, а молодые девушки устраивают гадание. Святая великомученица Варвара считается покровительницей моряков, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников. К слову, день святой Варвары отмечается как праздник, посвященный артиллерии, в США, Великобритании, Канаде и Норвегии.

Икона святой Великомученицы Варвары
Икона святой Великомученицы Варвары
Фото: pravoslavie.ru

"Сегодня" рассказывают о главных традициях, обычаях, а также запретах и ритуалах в день праздника День святой Великомученицы Варвары 17 декабря.

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Считается, что святая Варвара помогает выйти замуж. Перед ее иконой просят о женском счастье, об удачном и скорое замужество, о беременности, о защите от внезапной смерти без покаяния, об исцелении от болезней, о здоровье ребенка.

В праздник 17 декабря готовили вареники с маком или сыром, а также варили ритуальную кашу, которую оставляли в котле на ночь и по застывшей корочке судили о благополучии в семье и урожайности следующего года.

День Варвары 17 декабря: что нельзя делать

  • В День святой Варвары нельзя стирать, белить, месить глину – это считается грехом. Также нельзя прясть и заниматься домашними делами.
  • Без особой необходимости не выходите вечером из дома.
  • Старайтесь в этот день не злословить и ни с кем не ссориться.
  • Кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.
  • 17 декабря действует Рожественский пост, значит на стол можно накрывать только из разрешенные блюда, а это были каши и постный борщ.
  • В то же время разрешается вышивать, поскольку, по легенде, святая была умелой рукодельницей и вышила ризы самому Иисусу.

Святая великомученица Варвара
Святая великомученица Варвара
Фото: pravoslavie.ru

Приметы в день Варвары 2019

  • Если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.
  • Если запад яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.
  • Накануне дня Варвары много звезд на небе – ждите холодов, небо тусклое и мрачное – тепла.
  • Теплая погода в день святой Варвары обещала хороший урожай льна.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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