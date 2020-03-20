Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День весеннего равноденствия 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сайт "Сегодня" пишет о самых важных правилах, приметах и запретах на 20 марта

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:22

День весеннего равноденствия 2020 отмечаем в пятницу, 20 марта. Это дата, когда продолжительность дня и ночи будет одинаковой и составит 12 часов. Весеннее равноденствие является условной границей между зимой и летом, поэтому его считают одним из самых важных дней весны. Чтобы сохранить здоровье и бодрость, 20 марта полезно заняться медитацией.

Читайте также:
Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Сайт "Сегодня" пишет о самых важных правилах, рекомендациях, а также приметах и запретах на 20 марта – в День весеннего равноденствия 2020.

День весеннего равноденствия: важные приметы

  • Все загаданные желания в этот день сбываются, а сны – вещие.

20 марта отмечаем День весеннего равноденствия 2020
20 марта отмечаем День весеннего равноденствия 2020
Фото: Depositphotos

  • Если птицы прилетели в День весеннего равноденствия – стоит ожидать хороший урожай пшеницы.
  • День весеннего равноденствия стоит провести легко и весело – это сулит удачный год.
  • Если в этот день мороз, то холода продлятся еще 40 дней

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2020

  • Нельзя спорить, ссориться или проводить этот день в апатии и депрессии.
  • В День весеннего равноденствия нельзя сажать вербу.
  • В весеннее равноденствие нельзя думать о плохом, чтобы не запрограммировать себя на негатив.

В весеннее равноденствие нельзя думать о плохом
В весеннее равноденствие нельзя думать о плохом
Фото: Depositphotos

  • Кроме того, в День весеннего равноденствия нельзя забывать о и предках – стоит отметить обновление природы весельем, сходить в гости и подарить окружающим позитивный настрой.

Смотрите видео: как звезды отдыхали на праздниках

Как лучше всего провести праздник 20 марта

В день весеннего равноденствия было принято печь печенье в форме жаворонков, а после идти на ярмарку.

В этот день принято печь печенье в форме жаворонков
В этот день принято печь печенье в форме жаворонков
Фото: Depositphotos

Вечером жгли костры и наблюдали за ними. Если огонь был высоким ярким, тогда в наступающем году жизнь будет счастливой и сытой. В конце дня с горы катили в реку горящие колеса, которые являлись символами Солнца.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Когда Благовещение в 2020 году: точная дата и значение праздника Церковные праздники и посты в апреле 2020-го по дням Выходные дни и праздники в апреле 2020 года в Украине Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
праздники приметы обычаи Весеннее равноденствие
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
Пластический хирург рассказал о проблеме Примадонны
Пластический хирург рассказал о проблеме Примадонны
Диетологи рассказали, кому лучше не есть яйца
Диетологи рассказали, кому лучше не есть яйца
Чем руководствуются мужчины, когда выбирают себе женщину
Чем руководствуются мужчины, когда выбирают себе женщину

Популярные статьи

Вчера, 20:50Fun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

Вчера, 17:11Food

Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

Вчера, 10:42Fun

Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

Вчера, 09:26Food

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

18 мартаАфиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

18 мартаWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

18 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

18 мартаFood

Как правильно варить перловку

18 мартаШоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

17 мартаWellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

17 мартаWellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

17 мартаПсихология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

17 мартаFun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

17 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

17 мартаFood

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

17 мартаFun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

Новости партнеров

Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Несколько простых способов избавить овощи и фрукты от ядов
Несколько простых способов избавить овощи и фрукты от ядов
7 вещей, которые лучше не хранить в кухонных шкафах
7 вещей, которые лучше не хранить в кухонных шкафах
ТОП-5 признаков интерьера одинокой женщины
ТОП-5 признаков интерьера одинокой женщины
Что вредит нашему сну? Сомнолог обозначила основные пункты
Что вредит нашему сну? Сомнолог обозначила основные пункты
Правительство Дубая запустит блокчейн уже в начале 2020 года
Правительство Дубая запустит блокчейн уже в начале 2020 года