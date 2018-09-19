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Деревенский пес откопал дорогие украшения: первое фото

В тайнике находилось более 20 предметов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
Древние артефакты. Фото: pixabay
Древние артефакты. Фото: pixabay

Житель чешской деревни Костелецки Горки гулял вдоль полей с собакой, как вдруг животное остановилось и начало яростно рыть землю. В выброшенных собакой комьях земли хозяин увидел странные предметы. Как оказалось, пес нашел несколько бронзовых серпов. Мужчина копнул поглубже и обнаружил еще несколько серпов, наконечники копий, топоры и браслеты из бронзы, сообщает Radio Praha. 

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Собака нашла артефакты
Фото: radio.cz

По словам ученых, найденные вещи были изготовлены представителями урнопольской культуры (1300 — 750 гг. до н. э.). Они зарывали в землю керамические урны с прахом умерших, а также прятали клады в труднодоступных местах – побережьях рек и заболоченных землях. Археологи считают, что это были подношения богам.

Напомним, на пункте пропуска "Ягодин" служебный пес нашел сумку с наркотиками. Правоохранители задержали гражданина Германии, который пытался перевезти через границу психотропные вещества Фура, которой управлял 56-летний гражданин Германии, въезжала в Украину из Польши. Сумку с препаратами обнаружил служебный лабрадор Вегас, она была спрятана в кабине грузовика.

Кроме этого, мы писали, что собака Пуля помешала вывезти в Россию наркотики

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Источник: "Сегодня"
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