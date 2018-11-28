Девушка похудела на 76 килограммов благодаря матери: невероятные фото
Сейчас она весит 85 килограммов и носит размер M
24-летняя Стеф Сайкс из британского города Биллингем, графство Дарем, призналась, что всегда страдала от лишнего веса, но полностью перестала контролировать себя после внезапной смерти отца в 2015 году от аневризмы аорты, пишет The Mirror.
"Я стала отшельницей. Я была несчастной, мне было грустно, и я перестала заботиться о внешности. Жизнь потеряла смысл, и я думала: да кому важно, что я такая толстая?" – рассказала девушка.
Она потребляла в день около пяти тысяч калорий и почти не двигалась. Она спала до двух часов дня, затем смотрела сериалы до ночи. Через два года такого образа жизни девушка стала весить 171 килограмм и носить одежду размера XXXL.
Мать Стеф по имени Карен была крайне обеспокоена образом жизни дочери и переживала, что из-за лишнего веса она может умереть молодой.
Женщина решила записаться в клуб для худеющих людей в надежде, что дочь последует ее примеру. Действительно, впечатленная успехами матери Стеф уже через месяц присоединилась к ней. Девушка резко сменила образ жизни: перешла на здоровую пищу и рассталась с парнем.
Стеф удалось похудеть на 76 килограммов, сейчас она весит 85 килограммов и носит размер M.
Напомним, похудевшая на полцентнера британка стала изящной красоткой.
Кроме этого, сообщалось, что 22-летняя девушка отказывалась пить воду, боясь растолстеть.
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