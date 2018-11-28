Девушка похудела на 76 килограммов благодаря матери: невероятные фото

Сейчас она весит 85 килограммов и носит размер M

Британка сумела быстро похудеть. Фото: Instagram Британка сумела быстро похудеть. Фото: Instagram Британка сумела быстро похудеть. Фото: Instagram Британка сумела быстро похудеть. Фото: Instagram Британка сумела быстро похудеть. Фото: Instagram Британка сумела быстро похудеть. Фото: Instagram 1/6

24-летняя Стеф Сайкс из британского города Биллингем, графство Дарем, призналась, что всегда страдала от лишнего веса, но полностью перестала контролировать себя после внезапной смерти отца в 2015 году от аневризмы аорты, пишет The Mirror.

"Я стала отшельницей. Я была несчастной, мне было грустно, и я перестала заботиться о внешности. Жизнь потеряла смысл, и я думала: да кому важно, что я такая толстая?" – рассказала девушка.

Она потребляла в день около пяти тысяч калорий и почти не двигалась. Она спала до двух часов дня, затем смотрела сериалы до ночи. Через два года такого образа жизни девушка стала весить 171 килограмм и носить одежду размера XXXL.

Мать Стеф по имени Карен была крайне обеспокоена образом жизни дочери и переживала, что из-за лишнего веса она может умереть молодой.

Женщина решила записаться в клуб для худеющих людей в надежде, что дочь последует ее примеру. Действительно, впечатленная успехами матери Стеф уже через месяц присоединилась к ней. Девушка резко сменила образ жизни: перешла на здоровую пищу и рассталась с парнем.

Стеф удалось похудеть на 76 килограммов, сейчас она весит 85 килограммов и носит размер M.

Напомним, похудевшая на полцентнера британка стала изящной красоткой.

Кроме этого, сообщалось, что 22-летняя девушка отказывалась пить воду, боясь растолстеть.

Также мы писали, что девушка, получившая прозвище Жирные Ляжки, сбросила лишний вес и стала звездой соцсетей.