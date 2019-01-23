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Девушка показала 35 уникальных вещей, которые она нашла на пляже

Одна из самых ценных находок - 200-летняя бутылка

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:01
Девушка показала находки с пляжа Фото: instagram.com/maristella890
Девушка показала находки с пляжа
Фото: instagram.com/maristella890

19-летняя девушка из Словении по имени Марина ведет необычную страницу в Instagram. Она делает оригинальные ювелирные украшения, используя вещи, найденные на пляже возле ее дома.

Одна из самых ценных находок мастерицы – 200-летняя неповрежденная бутылка Maraschino времен Австро-Венгерской империи. Девушка отвезла находку во дворец Космаченди, где когда-то жил создатель этой бутылки, а в наши дни там располагается Музей древнего стекла.

"Я начала делать украшения после смерти моей бабушки, но сначала это было просто хобби. Начинала с декорирования маленьких корзин для мелочей, но позже решила переключиться на ювелирные изделия. Использую в работе средиземноморские ракушки, морское стекло, керамику, кораллы, мох, жемчуг и морских звезд. Также часто использую найденные на пляже вещи со своей историей. Это делает их более уникальными", – рассказывает девушка.

Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
Девушка из Словении показала вещи, которые нашла на пляже Фото: instagram.com/maristella890
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Напомним, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Также мы писали, что бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. 

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Источник: Сегодня
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