Для курящего соседа: белоруска выложила возле дома послание из окурков, фото

Женщина выложила под балконами огромную надпись: "Купи пепельницу"

Женщина по имени Анна из Минска (Беларусь) собрала несколько сотен окурков возле многоэтажного дома, где она живет, и выложила под балконами огромную надпись: "Купи пепельницу". Таким образом Анна хочет проучить соседа, который, по ее словам, постоянно выкидывает "бычки" из окна квартиры.

По словам белоруски, недавно перед домом покосили траву, поэтому окурки стали особенно заметны. Она решила использовать это в воспитательных целях.

"Пока я собирала окурки, ко мне подошла соседка с третьего этажа и сказала, что у нее едва не сгорел балкон от чьего-то "бычка"", – пишет Анна на своей страничке в Instagram.

Пользователи Сети целиком и полностью поддержали идею белоруски. "Боюсь, еще накидают достаточно и на "тварь"", "Классная идея. Может, хоть кто-то задумается!", "Отличная идея! Нарисую что-нибудь из собачьих фекалий", "Хотя на самом деле им надо купить мозги", – отмечают юзеры в комментариях.

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