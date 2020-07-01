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Для курящего соседа: белоруска выложила возле дома послание из окурков, фото

Сегодня, 10:15

Женщина выложила под балконами огромную надпись: "Купи пепельницу"

Женщина по имени Анна из Минска (Беларусь) собрала несколько сотен окурков возле многоэтажного дома, где она живет, и выложила под балконами огромную надпись: "Купи пепельницу". Таким образом Анна хочет проучить соседа, который, по ее словам, постоянно выкидывает "бычки" из окна квартиры.

По словам белоруски, недавно перед домом покосили траву, поэтому окурки стали особенно заметны. Она решила использовать это в воспитательных целях.

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"Пока я собирала окурки, ко мне подошла соседка с третьего этажа и сказала, что у нее едва не сгорел балкон от чьего-то "бычка"", – пишет Анна на своей страничке в Instagram.

Публикация от Anka Trusova (@ankatrusova)

Пользователи Сети целиком и полностью поддержали идею белоруски. "Боюсь, еще накидают достаточно и на "тварь"", "Классная идея. Может, хоть кто-то задумается!", "Отличная идея! Нарисую что-нибудь из собачьих фекалий", "Хотя на самом деле им надо купить мозги", – отмечают юзеры в комментариях.

Смотрите видео: что делать, если за стеной кричат соседи или делают ремонт в неустановленное время

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что делать, если соседи мешают жить: советы юриста.

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Источники: Сегодня , instagram.com/ankatrusova
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