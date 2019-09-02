Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Глава британского престола попала в курьезную ситуацию во время прогулки

Елизавета II Фото: AFP

Возле шотландского замка Балморал с королевой Великобритании Елизавета II произошел забавный курьез: американские туристы не узнали первое лицо государства. Ее величество не растерялась и решила пошутить над ними. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Во время прогулки к королеве подошли американские туристы и спросили, местная ли она и не встречалась ли когда-нибудь с королевой. Елизавета ответила утвердительно на первый вопрос, добавив: "Я – нет. Не встречалась. А вот этот полисмен – да", – ответила Елизавета, кивнув в сторону своего сопровождающего. Поняли ли в итоге отдыхающие, что перед ними глава британского престола, издание не уточняет.

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Елизавета II часто шутит. Например, во время визита в Северную Ирландию она высказалась о состоянии своего здоровья. Тогда в замке Хиллсборо в Белфасте состоялась встреча монаршей особы с заместителем первого министра Северной Ирландии Мартином Макгиннессом. Политик, поздоровавшись с королевой, спросил о том, как она поживает. "Во всяком случае, я еще жива", – ответила она.

Ранее "Сегодня" писали, как в Букингемском дворце произошел необычный скандал: королева Елизавета II уволила поставщика нижнего белья. Мастер по корсетам и нижнему белью работала с королевской семьей в течение 57 лет. Кроме этого, британская королева Елизавета II передала украинцам свои поздравления с Днем Независимости страны.

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