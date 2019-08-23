Королева Елизавета II тепло поздравила украинцев с Днем Независимости

Елизавета II / Фото: AFP

Британская королева Елизавета II передала украинцам через их президента Владимира Зеленского свои поздравления с наступающим Днем Независимости страны.

В своем письме, которое опубликовали в Офисе президента Украины 23 августа, монарх пожелала украинцам счастья и процветания.

"Мне доставляет великое удовольствие передать Вашему Превосходительству мои поздравления с связи с празднованием Дня Независимости (Украины – ред.), а также наилучшие пожелания счастья и процветания народу Украины в грядущем году", – цитируют монарха в ОПУ.

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Напомним, ранее в этот день посольство Украины в Великобритании опубликовало видео, на котором члены парламента Соединенного Королевства и премьер-министр Борис Джонсон поздравили страну с главным государственным праздником.

Британские депутаты зачитали текст написанной Тарасом Петриненко песни "Україна", а Джонсон сказал "Слава Украине!", на что члены украинского посольства в Великобритании ответили ему "Героям слава!".

"Сегодня" внимательно следят за всем вокруг наступающего Дня Независимости Украины. О том, какие мероприятия будут проходить в стране на праздник, вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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