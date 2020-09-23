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Фото дня

Фото дня. Кенгуренок-альбинос появился на свет и умилил сотрудников заповедника

Сегодня, 10:03

Таким животным сложнее выживать в дикой природе, отмечает специалист

В заповеднике Panorama Garden Estate на полуострове Морнингтон в Австралии родился редчайший детеныш-альбинос. Он абсолютно белый – без пигментации волос и кожи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сотрудники заповедника заявили, что кенгуренок унаследовал альбинизм от отца. Однако это уже не первый подобный случай.

"Первых альбиносов мы привезли из населенного пункта Бордертаун около восьми лет назад. Сейчас у нас девять альбиносов и белых кенгуру. Они довольно редкие и очень отличаются от сородичей", – пояснила владелица заповедника Аннамари Ван Руй.

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В Австралии родился кенгуренок-альбинос
Фото: Panorama Garden Estate
В Австралии родился кенгуренок-альбинос
Фото: Panorama Garden Estate
В Австралии родился кенгуренок-альбинос
Фото: Panorama Garden Estate
В Австралии родился кенгуренок-альбинос
Фото: Panorama Garden Estate
В Австралии родился кенгуренок-альбинос
Фото: Panorama Garden Estate
В Австралии родился кенгуренок-альбинос
Фото: Panorama Garden Estate
В Австралии родился кенгуренок-альбинос
Фото: Panorama Garden Estate
В Австралии родился кенгуренок-альбинос
Фото: Panorama Garden Estate
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По статистике на каждые 50 или 100 тысяч животных встречается один альбинос, утверждает специалист Марк Элдридж. "Кенгуру с альбинизмом сложнее выживать в дикой природе, – отмечает он. – Из-за плохого зрения у них могут возникнуть проблемы с охотой, также им непросто найти пару. Кроме этого, на редких животных охотятся браконьеры".

Напомним, ранее в частном зоопарке в Харькове родился кенгуру-альбинос.

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Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии полицейские устроили погоню за кенгуру.

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