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Герою-спасителю запутавшегося китенка выписали штраф: видео

Мужчина не уточнил причину, по которой его призвали к ответственности

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:25

Мужчина по имени Джанго из австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, спас запутавшегося в сетях китенка, однако был оштрафован местными властями. Инцидент произошел во вторник утром, 19 мая. Об этом сообщает издание 7News.

По словам Джанго, в 500 метрах от берега он заметил детеныша кита, запутавшегося в сетях для ловли акул. Отважный мужчина сразу же отправился на помощь. Он подплыл к животному на лодке, после чего нырнул в воду, перерезал веревки и высвободил китенка. Однако как только австралиец добрался до берега, его оштрафовали представители правоохранительных органов.

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Джанго не уточнил причину, по которой его призвали к ответственности. По данным 7News, за намеренное приближение человека к киту грозит крупный штраф. Пользователи социальных сетей возмутились, что храброго австралийца, которого они окрестили героем, наказали за благородный поступок.

Напомним, в Сети появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. На записи видно, как три особи млекопитающих плывут рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха. Кроме этого, мы писали о том, как серый кит заплыл на мелководье на курорте Montage Laguna Beach в Калифорнии.

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