В Австралии спасли новорожденного китенка

На протяжении всей операции по спасению китенка рядом была его мама

У побережья австралийского штата Квинсленд новорожденный китенок запутался в сетях для ловли акул и едва не погиб.

Маленького китенка заметили спасатели из Департамента рыбного хозяйства штата и решили отправиться на спасение млекопитающего. Им потребовалось около трех часов, чтобы освободить маленького кита.

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Все это время его мама была рядом и после того, как китенка освободили, семья воссоединилась и отправилась себе путешествовать по морским глубинам.

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Напомним, в сети появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. На записи видно, как три особи млекопитающих плывут рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха.

Кроме этого, серый кит заплыл на мелководье на курорте Montage Laguna Beach в Калифорнии. Видео с дрона снял редактор сайта Orange County Outdoors, следивший за животным. По словам автора ролика, это выглядело довольно жутко, учитывая, что люди могли бы точно так же не заметить акулу.

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