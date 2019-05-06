Глупый риск: появился "пугающий снимок" поцелуя влюбленных в поезде

В описании к посту в сети влюбленные написали, что именно они хотели сказать этой фотографией

Фото влюбленных в поезде вызвало шквал критики в сети Фото: Pixabay

В начале мая тревел-блогеры из Бельгии опубликовали на своей совместной странице в Instagram фото со своего путешествия в Шри-Ланку. На снимке пара целуется, свесившись из открытой двери идущего на полном ходу поезда.

В описании к снимку влюбленные написали, что именно они хотели сказать этой фотографией. "Один из наших самых диких поцелуев. Невозможно представить лучшую фотографию, чтобы описать наши отношения: 1) Слепое взаимное доверие, что бы там ни было; 2) Безумно влюблены; 3) Постоянная потребность делать что-то новое в жизни; 4) Жизнь на грани (иногда даже слишком); 5) Почти всегда в пути; 6) Веселимся везде, где только можно; 7) Организованный хаос. А что, по-вашему, является основой для крепких отношений?" – спросили ребята у своих подписчиков.



2 Май 2019 в 10:18 PDT INSTAGRAM (@backpackdiariez)

За два дня после публикации пост Камиллы и Джина набрал более 33,5 тысяч лайков. Однако в комментариях разгорелся спор.

"Вау! Выглядит ужасающе, но при этом абсолютно романтично и дико", "Это сумасшествие. Мы три раза катались на этом же самом поезде, но не сделали ни одной фотографии", "Как же это тупо – рисковать своей жизнью ради лайков в Instagram", "Я бы не назвал это приключением. Скорее глупый риск для своей жизни в попытке получить как можно больше лайков", – пишут некоторые пользователи сети.

Не обошлось и без ехидных шуточек в адрес Камиллы и Джина: "Все правильно. Пусть естественный отбор делает свою работу", "Через несколько секунд их обезглавил фонарный столб. Конец истории".

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как девушка повисла над пропастью ради красивого фото. Кроме этого, мы рассказывали, что в Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов.

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