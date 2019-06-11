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Голые активистки устроили массовый заплыв: фото и видео

Женщины собрали более 700 тысяч евро на лечение детей с онкологическими заболеваниями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Участники акции Strip and Dip 2019
Участники акции Strip and Dip 2019
Фото: lovin.ie

Сотни голых женщин поучаствовали в ирландском благотворительном заплыве Strip and Dip. Цель этого мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме борьбы с раком. 
 

"Это все не ради голых тел. Мы собираем деньги для невероятно значимых целей. Здесь люди всех возрастов. Рак касается каждого", – заявила одна из женщин, добавив, что к этой акции присоединились как победившие смертоносную болезнь, так и те, кто все еще сражается со злокачественной опухолью. Их пришли поддержать многочисленные родные и близкие. 

Смотрите видео: в нью-йоркском метро каталась толпа людей без штанов

Как сообщает издание The Sun, благодаря организационным взносам женщины собрали более 700 тысяч евро на лечение детей с онкологическими заболеваниями.  

Участники акции Strip and Dip 2019
Фото: lovin.ie
Участники акции Strip and Dip 2019
Фото: lovin.ie
Участники акции Strip and Dip 2019
Фото: lovin.ie
Участники акции Strip and Dip 2019
Фото: lovin.ie
Участники акции Strip and Dip 2019
Фото: lovin.ie
Участники акции Strip and Dip 2019
Фото: lovin.ie
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"Вчера меня положили в больницу, я готовлюсь к операции на следующей неделе, – рассказывает Джеки Кавана, которая 8 июня улизнула от врачей, чтобы попасть на встречу Strip and Dip. – Моему другу тоже диагностировали рак. Мы все здесь, чтобы рассказать об этой страшной болезни".

Смотрите видео: как проходил Strip and Dip в 2018 году

Напомним, в Ирландии запустили необычный флешмоб: пользователи сети публикуют в интернете фотографии женского нижнего белья и добавляют к фотографиям хэштег #ThisIsNotTheConsent . "Сегодня" также писали о довольно необычном рекорде, который установили жители Великобритании – толпа людей прокаталась голышом на американских горках.

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