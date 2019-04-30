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Гробки 2019 в Украине: дата поминальных дней

Поминальные дни 2019 после Пасхи: когда и как отмечаются гробки в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12
Поминальные дни 2019
Поминальные дни 2019
Фото: Depositphotos

Когда наступают поминальные дни 2019 года в Украине, узнайте в нашей статье.

Гробки 2019 в Украине, которые также имеют название поминальные или родительские дни, Провода, Проводки, Красная горка, Деды, Радоница, наступают вскорости после Пасхи.

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Поминальные дни 2019 года дают возможность верующим и атеистам вспомнить всех своих умерших родственников, помолиться за упокой их душ, подумать обо всем хорошем, что они сделали, и что вас связывало при жизни.

Вторая неделя после светлого Христова Воскресенья знаменуется воспоминанием об усопших родственниках, и многие ритуалы и традиции славянского народа в этот период связаны с поминками. Люди ходят в церковь, ставят свечи и молятся за упокой душ своих умерших родственников, а также посещают могилки, приносят цветы и пасхальные угощения для поминальной трапезы.

Главным и завершающим днем в череде поминальных дней, является Радоница, которая отмечается на девятый день после Пасхи. Поскольку Пасха 2019 отмечается 28 апреля, то Радоница в нынешнем году выпадает на вторник, 7 мая. Считается, что именно до девятого дня после Пасхи души умерших посещают землю,  а потому важно успеть помянуть их в этот период, не позже наступления Радоницы.

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В разных регионах Украины гробки и провода могут приходиться на разные дни. Чаще всего из-за рабочего графика и занятости людей, гробки проводятся на следующие выходные дни после Пасхи, т.е. уже 4 и 5 мая. В поминальный день 2019 городские коммунальные службы организуют работу общественного транспорта на кладбища, специально для того, чтобы люди могли соблюсти традиции и без проблем посетить могилы умерших родственников.

Ранее мы рассказывали, что можно и что нельзя делать в поминальные дни 2019.

Смотрите видео о том, как делать писанки:

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