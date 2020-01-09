Харьковский кондуктор начал петь в троллейбусе и развеселил пассажиров: видео

Мужчина разрешил пассажирам, у которых нет денег на проезд, "заплатить" песней

Кондуктор в Харькове начал петь и рассмешил сеть Фото: Depositphotos

В Харькове мужчина, представившийся кондуктором одного из городских троллейбусов, разрешил пассажирам, у которых нет денег на проезд, "заплатить" песней. Видео опубликовано на YouTube-канале "Новости от України".

Мужчина в праздничном настроении начал подсказывать пассажирам слова песни "Там, где клен шумит".

"У кого денег нет, принимаются песни, сразу говорю. Переходим к финишу, давайте песню споем: "Ни к чему теперь за тобой ходить". Запомнили? Здесь площадочка точно помнит: "Ни к чему теперь". А вы теперь понемногу: "Ни к чему теперь мне цветы дарить, ты любви моей не смогла сберечь". Средняя площадка: "Поросло травой место наших встреч".

Смотрите видео: в Харькове водитель троллейбуса сделал предложение кондуктору прямо в салоне

Действительно ли является мужчина кондуктором троллейбуса – неизвестно.

Отметим, что ранее в России задержали жителя города Чита, который "заминировал" троллейбус, чтобы не выходить на работу.

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