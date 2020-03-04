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Ходят с пакетами на голове: на фото показали курьезные попытки спастись от коронавируса

Люди надевают на головы пластиковые пакеты, противогазы, бюстгальтеры и даже подгузники

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:18

Из-за распространения коронавируса во многих странах мира началась паника. Люди вместо дефицитных защитных масок надевают на головы пластиковые пакеты, противогазы, бюстгальтеры и даже подгузники. Британский таблоид Daily Mail опубликовал фото самых забавных попыток спастись от коронавируса.

На снимках, распространенных в социальных сетях, запечатлены люди, которые придумали самые творческие способы прикрыть нос и рот в попытке избежать заражения инфекцией. Хотя медики не устают предупреждать, что одноразовые хирургические маски (а уж тем более другие подручные средства) малоэффективны в борьбе с коронавирусом. Считается, что маску лучше всего использовать, когда человек заражен или подозревается в заражении вирусом, чтобы он не передавал инфекцию другим.

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Панику вокруг коронавируса показали на снимках
Фото: SWNS
Панику вокруг коронавируса показали на снимках
Фото: SWNS
Панику вокруг коронавируса показали на снимках
Фото: SWNS
Панику вокруг коронавируса показали на снимках
Фото: SWNS
Панику вокруг коронавируса показали на снимках
Фото: SWNS
Панику вокруг коронавируса показали на снимках
Фото: SWNS
Панику вокруг коронавируса показали на снимках
Фото: SWNS
Панику вокруг коронавируса показали на снимках
Фото: SWNS
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Однако не все это понимают. Например, в интернете гуляет снимок, на котором один из пассажиров метро на платформе станции Милтон-Кейнс стоит в сверхмощном противогазе. На другом фото показан мужчина в автобусе с пакетом на голове.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

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Журналисты издания Daily Mail отмечают, что паника вокруг коронавируса в Китае достигла таких масштабов, что местные жители начали носить на лице даже бюстгальтеры и подгузники.

Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии и многих других странах мира, включая Украину.

Напомним, шутка парня о коронавирусе спровоцировала панику в самолете. Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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