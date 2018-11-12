Хозяин сломанного BMW жестко отомстил автосалону

За два года мужчина ремонтировал автомобиль 25 раз

Хозяин BMW отомстил салону. Фото: pixabay

Эстонец нанес на свое авто список поломок и запряг в него лошадь. Все для того, чтобы вернуть деньги, которые он вложил в эту колымагу.

За два года мужчина был вынужден ремонтировать автомобиль 25 раз, сообщает auto.geenius.ee.

Эстонец купил выставочный образец с пробегом в 12 тысяч километров. Авто обошлось мужчине в 123 тысячи евро. На протяжении двух лет мужчина наездил 50 тысяч километров, но в его авто сломалось практически все. Владельцу 25 раз приходилось вызывать такси, чтобы добраться домой из-за поломки машины, и ремонтировать ее.

Эстонец написал на своей машине все ее поломки за два года Фото: auto.geenius.ee

По словам мужчины, после пробега в 18 тыс. км него сломалась вентиляция водительского сиденья, люк и приборная панель.

Эстонец решил вернуть автомобиль, но в салоне предложили меньше половины ее первоначальной стоимости. Мужчина не согласился и нашел оригинальный способ высказать свое недовольство. Эстонец нанес на корпус авто список всех его поломок, написав, что цена машины 122 700 евро – и вот что вы получаете за эти деньги. Мужчина добавил, что "под капотом должно быть 450 лошадиных сил, но в действительности там только одна и она еле работает".

Напомним, курьез во Львове: водитель КамАЗа перевозил КамАЗ, а сверху прицеп от него.

Кроме этого мы писали, как бабушка на "крутом" Mercedes поехала в гастроном.