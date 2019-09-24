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Именинница получила торт с жутким "сюрпризом"

Австралийка успела попробовать десерт, поэтому ее отвезли в больницу на рентген

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:21
Жительница Австралии получила в подарок торт с иглами
Жительница Австралии получила в подарок торт с иглами
Фото: Depositphotos

Женщина по имени Скай Уилсон-Райт из австралийского штата Виктория получила на свое 30-летие украшенный клубникой торт со своеобразным "сюрпризом". В одной из ягод именинница нашла иглу. Об этом сообщает ABC News.

Уилсон-Райт успела попробовать десерт, поэтому ее отвезли в больницу на рентген. Однако медики не обнаружили в организме женщины острых предметов. Австралийка рассказала, что клубника была куплена в пригороде Мельбурна, штат Виктория.

Правоохранители заявили, что это уже не первый подобный случай. 25 августа австралийцы обнаружили иглы в клубнике, приобретенной в магазине на северо-востоке Мельбурна. Они обратились в полицию 10 сентября.

Ранее "Сегодня" писали, как 50-летняя фасовщица Май Ют Трин из Австралии начиняла ягоды иглами и булавками. Производителям пришлось снимать с продажи тонны продуктов. Сельское хозяйство тогда понесло убытки почти на 116 млн долларов. Кроме этого, иглы в грушах обнаружили и в Мельбурне

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