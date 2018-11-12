В Австралии будут судит "клубничную террористку"

Сегодня, 19:01

Фасовщица ягод и фруктов начиняла их иголками и булавками


Клубничную террористку сегодня будут судить в Астралии. 50-летняя фасовщица Май Ют Трин длительное время начиняла ягоды иголки и булавки, а после того, как по всей стране клубнику запретили к продаже, железками начиняла бананы и яблоки. Ей грозит до 15 лет за решеткой.

Первые случаи фруктового саботажа в Австралии зафиксировали в сентябре этого года. Сразу в шести штатах Австралии в ягодах нашли иглы. Производителям пришлось снимать с продажи тонны продуктов. Сельское хозяйство тогда понесло убытки почти на 116 млн долларов.

Напомним, мы писали о том, как в маленьком селе Стрельчинцы Винницкой области люди получили возможность зарабатывать пристойные деньги, не выезжая за границу – местный предприниматель расчистил от зарослей 25 гектаров и засадил их черникой, ежевикой, клубникой и малиной.

Также мы писали о киевлянине, который в 16 лет стал директором рекламного агентства. И пока его сверстники ходят в школу, ребенок строит собственную бизнес-империю и командует 40 подчиненными. Школьник начал зарабатывать деньги в 12 лет играя в видеоигры в интернете. А уже через год разработал бизнес-план рекламного агентства.
Австралия, терроризм, клубника, ягоды, иглы
Источник:

"Сегодня"

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