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Индекс айфона: что можно купить на деньги, которые платят за iPhone 12 Pro

Сегодня, 10:38

Мы посчитали, что и сколько можно купить за 36 999 гривен

23 октября в США стартует продажа новых iPhone 12, точную дату поступления "яблок" в Украине еще не сообщают. Зато известно, что стоить он будет 36 999 гривен. Мы решили посчитать, что можно купить на эти деньги – от продуктов питания и антисептиков до товаров из секс-шопа – и были серьезно удивлены.

Ну что, началось! Поклонники "яблок" взбудоражены – iPhone 12 на подходе. Для кого-то платить за телефон такую сумму – даже не смешно, а кто-то готов продать душу сами знаете кому, лишь бы заполучить новенький айфон.

Кстати, прислушайтесь, фирменные мелодии звонка айфонов звучат среди нас все чаще.

Итак, что можно купить на деньги, которые платят за iPhone 12 Pro.

На злобу дня

2 642 маски защитные. Считали по 14 грн за штуку. Есть предположение, что этого хватит не на одну пандемию, тьфу-тьфу-тьфу, конечно.

1 849 брусков туалетного мыла.

925 тюбиков увлажняющего крема для рук.

Фото: Instagram/handcream

493 тюбика зубной пасты.

822 довольно неплохих зубных щеток.

24 ПЦР-теста, это если в частной клинике.

123 коробки с укрепляющими иммунитет витаминами.

Много еды. Очень много еды

123 штуки довольно пристойной пиццы по цене 300 грн! Целых три месяца, а то и больше едой вы обеспечены.

1 233 стакана латте из уличной кофейни. Напомним, в году 365 дней – считайте.

1 849 пачек мороженого. Вкусного. По 20 грн за порцию.

2 312 бутылок йогурта по 0,5 мл.

2 466 буханок хлеба из расчета – по 15 грн буханка.

1 479 лотков яиц. Теперь умножаем это количество на 10 яиц в каждом лотке – и получаем 14 790 штук!

5 тысяч. И еще 285. Штук. Именно столько можно купить чупа-чупсов. Мы считали стоимость того, что покруче – со жвачкой внутри.

Фото: Instagram/chupachupsde

1 479 пачек сока апельсинового или томатного, кто что любит.

4 624 килограмма картофеля. Это из расчета 8 грн за килограмм. Цена может варьироваться, но разве в этом суть?

1 479 плиток шоколада.

Почти 185 бутылок вина по цене 200 грн.

123 банки хорошей красной икры.

Фото: Instagram/ikra.gram

Развлекаться-не наразвлекаться

Целых 5 профессиональных электрических беговых дорожек.

123 пары резиновых гантелей. Не знаем, зачем столько. Просто стало интересно.

369 раз можно сходить в кино. Или 184 раза, если идете с другом.

20 дней можно отдохнуть в приличном загородном отеле под Киевом. Причем со спа, едой, ну, как мы любим.

147 раза постричься. Мы брали среднюю цену по стране – 200-250 грн за стрижку.

40 раз съездить во Львов и обратно на Интерсити.

Домашние приятности

5 классных дивана-кровати. Кстати, 300 грн остается – чаевые для грузчиков.

24 качественных ортопедических матраца.

123 коврика в ванну.

Фото: Instagram/kovriki.almaty

92 красивенных набора винных бокалов.

23 удобных кресла для работы за компьютером. Те, кто работает из дому, задумайтесь…

Четыре с половиной месяца жить в приличной 1-комнатной квартире на Троещине. Для не жителей столицы поясним: это 8 тысяч в месяц, без коммуналки.

Пикантности. Для взрослых

Почти 185 упаковок качественных презервативов.

308 флаконов (15 мл) возбуждающих капель для женщин. Капли "Распутница", внимание, сейчас по скидке. Проверяли.

12 вибраторов. Поясним: считали по самому ходовому товару в секс-шопах.

Раннее мы писали о том, чем нас будет удивлять iPhone 12.

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