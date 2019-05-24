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Из реки выловили 181-килограммовую акулу: невероятное видео

Рыбаки быстро сфотографировались с хищником и отпустили его на свободу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:54
Рыбаки поймали в реке огромную акулу Фото: YouTube/BlacktipH
Рыбаки поймали в реке огромную акулу
Фото: YouTube/BlacktipH

Увлекающиеся спортивной рыбалкой американцы Джошуа Джоргенсен и Райан Нитц поймали во Флориде (США) огромную бычью акулу. Соответствующий видео парни выложили в YouTube, пишет Daily Star.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Как сообщается, в одной из рек штата парни заметили акулу и решили попробовать выловит ее. Забросив наживку, Джошуа и Райан принялись ждать, когда клюнет, но хищник сразу же вцепился в приманку. Оказалось, парням попалась 181-килограммовая бычья акула – эти хищники особенно жестоки, не терпят никаких раздражителей и всегда внимательно охраняют свою территорию. Они могут жить в пресной воде, поэтому часто заплывают в реки. 
Американцы быстро сфотографировались с хищником и отпустили его обратно в реку.

Опубликованное рыбаками видео уже посмотрели 303 тысячи пользователей сети. "Я тут на выходных планировал съездить на речку – порыбачить и поплавать. Что ж, думаю, не стоит", – написал один из юзеров в комментариях. 

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Ранее "Сегодня" писали, как мужчина случайно столкнулся с акулой нос к носу. Также сообщалось, что у побережья Австралии акула напала на серфера.

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Источник: Сегодня
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