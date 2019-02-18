У побережья Австралии акула напала на серфера
Его доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии
В Австралии местный серфер получил серьезные ранение в результате атаки акулы в районе города Байрон-Бей.
Как сообщает NEWS.com.au, акула укусила за ногу 41-летнего Сэма Эдвардса, когда он занимался серфингом возле пляжа Белонгил утром в воскресенье, 17 февраля.
Серферу удалось отбиться от акулы и добраться до берега на своей доске, которая также получила повреждения от акульих зубов.
Его доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Он получил травму верхней части бедра.
"Я был примерно в 20 метрах позади него, он сел на доску, и тут же из-под него выскочила акула и сбила его с доски", - заявил очевидец Дейн Дэвидсон.
По всей вероятности, это была молодая белая акула.
Нападение произошло на следующий день после того, как 69-летний спасатель исчез во время плавания в соседней Баллине.
Напомним, в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Автор ролика – повар из Австралии Деннис Тирни. Мужчина рассказывает, что с друзьями занимался подводным плаванием на острове Лорд-Хау.
Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.
Также сайт "Сегодня" показывал видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.
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