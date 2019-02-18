У побережья Австралии акула напала на серфера

Его доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии

Фото: Pixabay

У побережья Австралии акула напала на серфера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a0f/287/5c6a0f2870655.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a0f/287/5c6a0f2870655.jpg 2019-02-18T03:45:00+02:00 Другие страны Его доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии

В Австралии местный серфер получил серьезные ранение в результате атаки акулы в районе города Байрон-Бей.

Как сообщает NEWS.com.au, акула укусила за ногу 41-летнего Сэма Эдвардса, когда он занимался серфингом возле пляжа Белонгил утром в воскресенье, 17 февраля.

Серферу удалось отбиться от акулы и добраться до берега на своей доске, которая также получила повреждения от акульих зубов.

Его доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Он получил травму верхней части бедра.

"Я был примерно в 20 метрах позади него, он сел на доску, и тут же из-под него выскочила акула и сбила его с доски", - заявил очевидец Дейн Дэвидсон.

По всей вероятности, это была молодая белая акула.

Нападение произошло на следующий день после того, как 69-летний спасатель исчез во время плавания в соседней Баллине.

Напомним, в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Автор ролика – повар из Австралии Деннис Тирни. Мужчина рассказывает, что с друзьями занимался подводным плаванием на острове Лорд-Хау.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.

Также сайт "Сегодня" показывал видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У побережья Австралии акула напала на серфера". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.