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Как приучить ребенка к порядку? IKEA и LEGO придумали интересную серию игрушек-контейнеров, фото

Сегодня, 13:19

Это решение позволит детям играть, не нарушая чистоту в доме

Компании IKEA и LEGO создали серию практичных и интересных контейнеров для хранения деталей конструктора – BYGGLEK. Это решение позволит детям играть, не нарушая порядок в доме. Об этом сообщается на официальном сайте IKEA.

По словам разработчиков, главная идея этого проекта – сделать контейнеры для хранения частью игры. Они считают, что попытки взрослых сложить игрушки и расставить все по местам мешают творческому самовыражению и развитию детей.

IKEA и LEGO придумали интересные контейнеры для конструкторов
IKEA и LEGO придумали интересные контейнеры для конструкторов
Фото: IKEA

Игра – это самый эффективный способ для детей учиться новому, утверждают представители компании. Однако родители и дети относятся к игре по-разному. Для первых беспорядок – сигнал, что пора заняться уборкой, сложить вещи, навести в доме чистоту. Дети же видят в разбросанных на полу вещах интересный мир для творчества.

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Дизайнер IKEA из Швеции Андреас Фредрикссон рассказывает, что в их компании всегда верили в силу игры. "Играя, мы можем фантазировать, экспериментировать, пробовать что-то новое и узнавать удивительные вещи", – утверждает он.

IKEA и LEGO представили совместную коллекцию
Фото: IKEA
IKEA и LEGO представили совместную коллекцию
Фото: IKEA
IKEA и LEGO представили совместную коллекцию
Фото: IKEA
IKEA и LEGO представили совместную коллекцию
Фото: IKEA
IKEA и LEGO представили совместную коллекцию
Фото: IKEA
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Между прочим, коллекция BYGGLEK подходит к другим товарам IKEA. В этой серии представлено четыре товара: два набора из больших контейнеров и набор LEGO (чтобы можно было сразу начать играть) и один набор из трех маленьких контейнеров.

Новое изобретение появится в продаже в магазинах IKEA по всей Европе и Северной Америке с 1 октября.

Напомним, ранее IKEA выпустила капсульную коллекцию товаров, состоящую из 10 предметов одежды и аксессуаров в Японии.

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Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что IKEA ограничила работу интернет-магазина в Украине.

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