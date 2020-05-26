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IKEA ограничила работу интернет-магазина в Украине

26 мая, 11:26

Ксения Капустинская

Компании пришлось частично отменить доставку и не принимать заказы на пунктах выдачи

Шведская компания IKEA, которая ранее открыла интернет-магазин в Украине, теперь вынужденно ограничила работу онлайн-площадки. Об этом свидетельствуют данные с главной страницы сайта магазина.

"Мы приятно удивлены интересом нашими товарами со дня открытия онлайн-магазина. Чтобы удовлетворить большой спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении на сайте IKEA.

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Ранее руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле заявлял, что "IKEA подтверждает свою приверженность Украине", однако не стал называть новые сроки запуска офлайн-магазина в Киеве.

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Как известно, IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в сентябре 2018 года. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года. Позже открытие магазина IKEA было перенесено на конец 2019 года. Тогда украинские СМИ выяснили, что ритейлер подписал договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall. Потом запуск перенесли на весну 2020 года, однако теперь вновь отложили из-за карантина.

Отметим, что IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.

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Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, какому бизнесу в Украине удалось заработать во время карантина:

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Источник: Сегодня

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