Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео

Доктора подчеркнули, что причина этой аномалии пока неизвестна

В Индии мальчику удалили 200 зубов Фото: The New Indian

Семилетний мальчик по фамилии Равиндран из индийского города Ченнай, штат Тамилнад, пожаловался докторам на растущую опухоль в правом углу нижней челюсти. Доктора сделали ему компьютерную томографию и обнаружили новообразование с 526 лишними рудиментарными зубами. Об этом пишет газета The New Indian Express.

Смотрите видео: в Индии мальчику удалили 200 зубов

Как сообщает издание, в стоматологическом институте врачи сделали мальчику полуторачасовую операцию и благополучно удалили нарост весом 200 граммов. Стоматологи подчеркнули, что Равиндран получил своевременное лечение под общим наркозом. "Он не нуждался в восстановлении челюсти", – объяснил профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии.

Доктора подчеркнули, что причина аномалии пока неизвестна. Они предполагают, что на отклонение могла повлиять генетика и окружающая среда. Специалисты также выясняют, сказалось ли излучение от вышки сотовой связи на здоровье мальчика. Теперь у Равиндрана 21 зуб, что нормально для его возраста.

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