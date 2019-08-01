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Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео

Доктора подчеркнули, что причина этой аномалии пока неизвестна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:22
В Индии мальчику удалили 200 зубов Фото: The New Indian
В Индии мальчику удалили 200 зубов
Фото: The New Indian

Семилетний мальчик по фамилии Равиндран из индийского города Ченнай, штат Тамилнад, пожаловался докторам на растущую опухоль в правом углу нижней челюсти. Доктора сделали ему компьютерную томографию и обнаружили новообразование с 526 лишними рудиментарными зубами. Об этом пишет газета The New Indian Express.

Смотрите видео: в Индии мальчику удалили 200 зубов

Как сообщает издание, в стоматологическом институте врачи сделали мальчику полуторачасовую операцию и благополучно удалили нарост весом 200 граммов. Стоматологи подчеркнули, что Равиндран получил своевременное лечение под общим наркозом. "Он не нуждался в восстановлении челюсти", – объяснил профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии.

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Доктора подчеркнули, что причина аномалии пока неизвестна. Они предполагают, что на отклонение могла повлиять генетика и окружающая среда. Специалисты также выясняют, сказалось ли излучение от вышки сотовой связи на здоровье мальчика. Теперь у Равиндрана 21 зуб, что нормально для его возраста. 

Напомним, во Львове зубной техник рисует картины на зубах у клиентов. Кроме того, ранее "Сегодня" о рыбе "с человеческими зубами", которую вынес на берег океан.

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