Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

Произошедшее дайвер считает случайностью

Кит проглотил дайвера Фото: Pixabay

В бухте Елизаветы (ЮАР) кит проглотил фотографа-дайвера Райнера Шимпфа, но сразу же выплюнул его обратно в океан, сообщает AOL.

Мужчину сначала почувствовал боль в ноге. Затем он понял, что на него напал кит. "Времени на раздумье не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит", – сообщал Шимпф.

Произошедший инцидент дайвер считает случайностью, утверждая, что китам не свойственно людоедство. "Животное освободило меня сразу же, как осознало ошибку", – рассказывает Шимпф.

Кроме этого, серый кит заплыл на мелководье на курорте Montage Laguna Beach в Калифорнии. Видео с дрона снял редактор сайта Orange County Outdoors, следивший за животным. По словам автора ролика, это выглядело довольно жутко, учитывая, что люди могли бы точно так же не заметить акулу.

Также сообщалось, что в сети появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. Три особи млекопитающих плыли рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха.

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