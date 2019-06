Когда есть чувство юмора: в утопающем ТЦ музыканты сыграли тему из "Титаника"

Курьезный ролик, снятый в мексиканском городе Гвадалахар, появился в Twitter и быстро стал популярным

Музыканты сыграли песню из "Титаника" во время потопа в Plaza Patria Фото: Plaza Patria

В сети разошлось видео, на котором музыканты с хорошим чувством юмора во время сильного дождя, повредившего крышу торгового центре Plaza Patria в мексиканском городе Гвадалахара, сыграли мелодию My heart will go on – главную тему фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".



К слову, в фильме Кэмерона оркестр продолжает играть до самого конца, пытаясь успокоить пассажиров корабля. Когда вода уже достигает верхних палуб, один из музыкантов говорит: "Джентльмены, для меня было честью играть с вами".



Эта сцена основана на реальных действиях оркестра "Титаника". По словам очевидцев, музыканты действительно играли во время эвакуации, чтобы немного успокоить тех, кто ждал посадки в шлюпки. Никто из оркестра не выжил.

