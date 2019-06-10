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Когда есть чувство юмора: в утопающем ТЦ музыканты сыграли тему из "Титаника"

Курьезный ролик, снятый в мексиканском городе Гвадалахар, появился в Twitter и быстро стал популярным

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:22
Музыканты сыграли песню из "Титаника" во время потопа в Plaza Patria Фото: Plaza Patria
Музыканты сыграли песню из "Титаника" во время потопа в Plaza Patria
Фото: Plaza Patria

В сети разошлось видео, на котором музыканты с хорошим чувством юмора во время сильного дождя, повредившего крышу торгового центре Plaza Patria в мексиканском городе Гвадалахара, сыграли мелодию My heart will go on – главную тему фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

Смотрите видео о глупых шутках звезд

К слову, в фильме Кэмерона оркестр продолжает играть до самого конца, пытаясь успокоить пассажиров корабля. Когда вода уже достигает верхних палуб, один из музыкантов говорит: "Джентльмены, для меня было честью играть с вами".
 

Эта сцена основана на реальных действиях оркестра "Титаника". По словам очевидцев, музыканты действительно играли во время эвакуации, чтобы немного успокоить тех, кто ждал посадки в шлюпки. Никто из оркестра не выжил.

Ранее "Сегодня" писали, как телеведущий Андрей Шабанов с 17-20 апреля провел в Киеве международный фестиваль юмора – Kyiv International Stand up Comedy Week. Кроме этого, мы писали, что первый украинский индеец-президент устроил сбор средств на поиски птеродактилей во время Юморины в Одессе.

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Источник: Сегодня
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